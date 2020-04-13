Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor. Bulgaristan'da Ortodoks Hristiyanların Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verildi. Ayine giden yüzlerce kişi koronavirüs salgına rağmen papazların ayin sırasında ikram ettiği gümüş kaşıkla "kutsanmış suyu" aynı kaşıktan içmesi ülkede tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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