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Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Hristiyan dünyası Paskalya kutlamalarını karantina şartları altında gerçekleştiriyor. Bulgaristan'da Ortodoks Hristiyanların Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verildi. Ayine giden yüzlerce kişi koronavirüs salgına rağmen papazların ayin sırasında ikram ettiği gümüş kaşıkla "kutsanmış suyu" aynı kaşıktan içmesi ülkede tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 14:32
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Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bayram, pek çok ülkede evlerde veya yoğunlaştırılmış önlemler altında kutlanıyor.

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Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

Bulgaristan'da ise Başbakan Boyko Borisov, Ortodoks Kilise yönetimiyle görüşmesinin ardından kiliselerin açık kalmasına izin verdi.

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Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

AYNI TAS VE KAŞIKTAN KUTSANMIŞ SU İÇTİLER

Paskalya kutlamaları çerçevesinde kiliseye ayine giden yüzlerce kişiye papazlar tarafından Hristiyanlığın inancına göre, gümüş kaptan "kutsanmış" su verildi.

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Koronavirüsü hiçe saydılar! Yüzlerce kişi aynı tastan su içti

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kilisedeki ayinde aynı tas ve aynı kaşıktan yüzlerce kişi "kutsanmış su" içmesi ülkede tepkilere neden oldu.