Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske SMS kodu ile nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası ücretsiz maskelerin nasıl alınacağı merak ediliyordu. Ücretsiz maske siparişlerinin e-devlet üzerinden alınacağı ve her hafta PTT kargo yolu ile evlere dağıtılacağı açıklanmıştı. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, ücretsiz maskelerin eczanelerden alınacağı bildirildi. Cep telefonuna gelecek SMS kodu ile maske alınabilecek. Peki, eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir? İşte ayrıntılar...