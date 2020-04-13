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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?
Ücretsiz maske nasıl alınacak? SMS kodu ile eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin ücretsiz dağıtılacağının açıklanmasının ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Maskelerin PTT kargo yolu ile evlere bırakalacağı açıklanmış, daha sonra eczanelerden alınacağı bildirilmişti. Peki, eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:07Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 13:15