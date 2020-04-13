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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?

Ücretsiz maske nasıl alınacak? SMS kodu ile eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin ücretsiz dağıtılacağının açıklanmasının ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Maskelerin PTT kargo yolu ile evlere bırakalacağı açıklanmış, daha sonra eczanelerden alınacağı bildirilmişti. Peki, eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 13:15
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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?

Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske SMS kodu ile nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası ücretsiz maskelerin nasıl alınacağı merak ediliyordu. Ücretsiz maske siparişlerinin e-devlet üzerinden alınacağı ve her hafta PTT kargo yolu ile evlere dağıtılacağı açıklanmıştı. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, ücretsiz maskelerin eczanelerden alınacağı bildirildi. Cep telefonuna gelecek SMS kodu ile maske alınabilecek. Peki, eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir? İşte ayrıntılar...

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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına kod gelecek. Bu kod ile herhangi bir eczaneden ücretsiz maske alınabilecek.

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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra arama butonuna "Ücretsiz Maske Talebi" yazın. Karşınıza çıkan sayfada, ister bireysel sipariş verebilir, isterseniz aileniz için de sipariş verebilirsiniz.

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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?

T.C. Kimlik numaranızı ve ad soyad bilgilerinizi girin. Sayfanın aşağısında yer alan iletişim bilgileri ve adres bilgilerini de girdikten sonra maske siparişi ver butonuna tıklayın. Aile bireyleriniz için sipariş vermek istiyorsanız sayfada yer alan "Aile Bireyi Ekle" butonuna tıklayarak aynı bilgileri aileniz için de girin.

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Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?

HER HAFTA BİR PAKET

Başvuru yapan vatandaşların her hafta bir paket maske alma hakkı bulunacak. Bir pakette 5 adet maske bulunuyor.

Aile üyeleri için maske almak isteyenler, aile üyelerine ait bilgileri form üzeriden doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilecekler.