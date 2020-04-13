Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen oyuncusu Bülent İnal usta oyunculuğu ile adından çokça söz ettiriyor. Bülent İnal'ın özel hayatına dair bilinmeyenler pek çok hayranı tarafından mera ediliyor. Bülent İnal'ın memleketi ise en çok arananlar arasında... Peki usta oyuncu nereli? İşte ünlülerin memleketleri...