13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen oyuncusu Bülent İnal usta oyunculuğu ile adından çokça söz ettiriyor. Bülent İnal'ın özel hayatına dair bilinmeyenler pek çok hayranı tarafından mera ediliyor. Bülent İnal'ın memleketi ise en çok arananlar arasında... Peki usta oyuncu nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 14:38
  • 1
  • 34
Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

  • 2
  • 34
Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Cüneyt Arkın – Eskişehir

  • 3
  • 34
Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

  • 4
  • 34
Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Ebru Şahin

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

  • 5
  • 34
Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Bülent İnal hakkındaki o gerçek şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep