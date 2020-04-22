23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Sivas'ta bir okulun 'Gelecek Yüzyılın Çocukları' projesi kapsamında çeşitli kostümler ve makyajla öğrenciler ünlü isimlere benzetildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan projede öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk, Charlie Chaplin, Şener Şen, Barış Manço ve Frida Kahlo gibi ünlülere benzetildi. Çocukların fotoğrafları, sosyal medyada büyük beğeni topladı.