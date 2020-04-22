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23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Sivas'ta bir okulun 'Gelecek Yüzyılın Çocukları' projesi kapsamında çeşitli kostümler ve makyajla öğrenciler ünlü isimlere benzetildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan projede öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk, Charlie Chaplin, Şener Şen, Barış Manço ve Frida Kahlo gibi ünlülere benzetildi. Çocukların fotoğrafları, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 18:43
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23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Sivas'ta bir okul tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, siyaset, sinema, sahne ve futbol dünyasının ünlü isimleri gibi giydirildi.

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23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 23 Nisan dolayısıyla "Gelecek Yüzyılın Çocukları" adlı proje hazırladı.

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23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Proje kapsamında, minik öğrenciler, evlerinde aileleri tarafından hazırlanarak, siyaset, sahne, sinema ve futbol dünyasının ünlü isimlerine benzetildi.

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23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Mustafa Kemal Atatürk, Charlie Chaplin, Şener Şen, Türkan Şoray, Metin Oktay, Fatma Girik, Barış Manço ve birçok ünlü gibi giydirilerek makyaj yapılan çocukların fotoğrafları, sosyal medyada beğeni topladı.

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23 Nisan'ın ‘minik ünlüleri’! Aileler evlerinde hazırladı

Öğrencilerden bazıları da dünyaca ünlü ressamların eserlerindekiler gibi giydirildi.