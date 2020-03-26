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Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

Koronavirüs (coronavirüs) salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar sahilini dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:18
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Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

İstanbul'da Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti.

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Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

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Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor.

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Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor.

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Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı.