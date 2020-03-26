Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalıştı böyle yakalandı

Koronavirüs (coronavirüs) salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar sahilini dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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