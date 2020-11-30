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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizi ekibine saldıran şüpheliler tutuklandı SON DAKİKA HABERİ | "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizi ekibine saldıran şüpheliler tutuklandı
Son dakika haberi.. İstanbul Maltepe'de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri öne sürülen iki kişi, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklandı.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 20:02
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.
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Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., "Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu.
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Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek, "Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.