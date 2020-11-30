ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.



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