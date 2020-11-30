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Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'nin Balkanlar'a yakın köylerine kar yağdı. Aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 21:13
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Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

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Edirne'de kar yağışı başladı

Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.

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Edirne'de kar yağışı başladı

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

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Edirne'de kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

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Edirne'de kar yağışı başladı