Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'nin Balkanlar'a yakın köylerine kar yağdı. Aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.