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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Edirne'de kar yağışı başladı
Edirne'nin Balkanlar'a yakın köylerine kar yağdı. Aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 21:13
Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.
Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.