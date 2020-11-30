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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler

Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 18:43
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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler

Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler

Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler

Koronavirüs kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.

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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler
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İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler