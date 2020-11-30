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30 Kasım 2020, Pazartesi
İstanbul'da koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler
Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 18:43