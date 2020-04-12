Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıllık balıkçı tarafından oltayla yakalanan dev turna balıkları görenleri hayrete düşürdü. 95 ve 65 kilo ağırlığındaki iki turna balığı pazarda satışa sunulurken, balıkları görmek isteyenler şaşkınlıktan sosyal mesafeyi unuttu.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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