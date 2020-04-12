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Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıllık balıkçı tarafından oltayla yakalanan dev turna balıkları görenleri hayrete düşürdü. 95 ve 65 kilo ağırlığındaki iki turna balığı pazarda satışa sunulurken, balıkları görmek isteyenler şaşkınlıktan sosyal mesafeyi unuttu.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 15:27
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Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıldır amatör balıkçılık yapan Gafur Mercan, oltayla dev turna balıkları yakaladı.

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Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

Yaklaşık 1,5 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan iki dev turna balığı, Erzincan kent merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunuldu.

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Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

Balıkları yakalayan olta balıkçısı Gafur Mercan, "Fırat Nehri'nde oltaya balıklar belirli aralıklarla takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balıkları sudan çıkartabildim. 190 santim boyundaki 95 kilo, diğeri 65 kilo. 95 kilo olan şuana kadar Erzincan'da yakalanan en büyüğü sanırım" dedi.

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Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Halk pazarı girişinde zabıta ekipleri koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp tezgahlar arasındaki sosyal mesafe kuralına uygunluğu denetledi.

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Erzincan'da ilginç görüntüler! Onlarca kilo ağırlığında balıkları görünce koronavirüsü unuttular

Sabahın erken saatlerinde seyyar tablayla pazara dev balıkların gelmesi üzerine vatandaşlar merakla balıkları yakından görüp fotoğraf çektirme telaşına düştü.