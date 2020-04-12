12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra normale dönüş nasıl olacak? Uzmanlara göre koronavirüs aşısı bulunmadan eski normale dönmek zor. Aşının bulunması ise 12 ile 18 ay sürebilir. Peki koronavirüs salgınından nasıl normale döneceğiz? Alanında uzman üç düşünce kuruluşu en az 14 günlük, en çok 3 aylık kısıtlama ile salgının kontrol edilmesini, testlerle vakaların saptanmasını, maske, sosyal mesafe ve dijital takiple hastalığın önlenmesini öneriyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 09:04
  • 1
  • 6
Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde 1.7 milyondan fazla kişiye bulaşıp, 100 binden fazla can alırken, kamuoyları bu salgından sonra hayatın normale nasıl döneceğini merak ediyor.

  • 2
  • 6
Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

Salgın süreci ve sonrası ile ilgili detaylı çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları, hazırladıkları senaryolarda aşı bulunmadan eski normale dönmenin söz konusu olamayacağını belirtiyor.

  • 3
  • 6
Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

ABD'de üç düşünce kuruluşu, salgınla mücadele ile ilgili hazırladıkları raporlarda korona tehdidiyle karşı karşıya olan toplumlar için fikir verebilecek tespitlere yer verdi.

  • 4
  • 6
Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

SENARYO: 15 GÜN KISITLAMA

Muhafazakâr çizgideki 'American Enterprise Institute' (Amerikan Girişimi Enstitüsü-AEI), 14 günlük kapsamlı kısıtlama, yani sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve haftada 750 bin koronavirüs testine normalleşmeye dönüşün ilk önemli aşaması olarak işaret etti. AEI'ye göre sosyal mesafe kurallarının gevşetilebileceği ikinci safhada okullar, üniversiteler ve kritik olmayan işletmelerin çoğu yeniden açılabilir, ama bu dönemde evde çalışmanın teşvik edilmesi de öneriliyor. Toplanmalar da bu dönemde 50 kişiyi geçmemeli. Devletin koronavirüs belirtileri gösteren herkesi test edecek kapasitede olması ve yoğun bakım ünitelerinin de artırılması gerekir. COVID-19 hastaları ve onlarla temasta olanlar da mobil telefonları üzerinden takibe alınmalı. İkinci safha ya aşı bulunduğu takdirde, ya da bu sözü edilen önlemlerin yetersiz kalıp tekrar kapsamlı kısıtlamalara geri dönüş halinde sona eriyor.

  • 5
  • 6
Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

SENARYO: 45 GÜN KISITLAMA

'The Center for American Progress' (Amerikan İlerlemesi Merkezi-CAP) adlı düşünce kuruluşuna göre 45 günlük kapsamlı kısıtlama ve temasları izlemek için dijital gözlem sistemlerine ihtiyaç var. CAP'ın raporunda Çin örneğine referans verilerek, Pekin yönetiminin hastalığın yayılmasını önleyen sert tedbirlerinden bahsediliyor. Bunlar COVID-19 belirtileri gösteren ailelerin apartmanlara kapatılması ve dijital gözlem yöntemlerinin yaygın kullanımı. İkinci safhaya geçişte geniş kapsamlı testler yapılmalı. Kuruluş, mobil telefonlardaki uygulamalarla nüfusu gözleyip, potansiyel enfeksiyonları saptayıp yakınlardaki insanlara haber veren teknolojileri kullanan Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerin deneyimlerinden de yararlanılması gerektiğini belirtiyor. CAP bu aşamada maske kullanımı zorunluluğu, 50 kişiden fazla toplanmalara izin verilmemesi, tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 50 kapasite ile yolculuk öneriyor. Aşı bulunduktan sonra ise 'sürü bağışıklığına' ulaşılmasının ardından tüm kısıtlamaların kaldırılacağı öngörülüyor.