Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo...

SENARYO: 15 GÜN KISITLAMA

Muhafazakâr çizgideki 'American Enterprise Institute' (Amerikan Girişimi Enstitüsü-AEI), 14 günlük kapsamlı kısıtlama, yani sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve haftada 750 bin koronavirüs testine normalleşmeye dönüşün ilk önemli aşaması olarak işaret etti. AEI'ye göre sosyal mesafe kurallarının gevşetilebileceği ikinci safhada okullar, üniversiteler ve kritik olmayan işletmelerin çoğu yeniden açılabilir, ama bu dönemde evde çalışmanın teşvik edilmesi de öneriliyor. Toplanmalar da bu dönemde 50 kişiyi geçmemeli. Devletin koronavirüs belirtileri gösteren herkesi test edecek kapasitede olması ve yoğun bakım ünitelerinin de artırılması gerekir. COVID-19 hastaları ve onlarla temasta olanlar da mobil telefonları üzerinden takibe alınmalı. İkinci safha ya aşı bulunduğu takdirde, ya da bu sözü edilen önlemlerin yetersiz kalıp tekrar kapsamlı kısıtlamalara geri dönüş halinde sona eriyor.