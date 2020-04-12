Koronavirüs salgınından sonra nasıl normalleşmeye döneceğiz? İşte 3 senaryo... Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra normale dönüş nasıl olacak? Uzmanlara göre koronavirüs aşısı bulunmadan eski normale dönmek zor. Aşının bulunması ise 12 ile 18 ay sürebilir. Peki koronavirüs salgınından nasıl normale döneceğiz? Alanında uzman üç düşünce kuruluşu en az 14 günlük, en çok 3 aylık kısıtlama ile salgının kontrol edilmesini, testlerle vakaların saptanmasını, maske, sosyal mesafe ve dijital takiple hastalığın önlenmesini öneriyor. Giriş Tarihi: 12.04.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 09:04
Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde 1.7 milyondan fazla kişiye bulaşıp, 100 binden fazla can alırken, kamuoyları bu salgından sonra hayatın normale nasıl döneceğini merak ediyor.
Salgın süreci ve sonrası ile ilgili detaylı çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları, hazırladıkları senaryolarda aşı bulunmadan eski normale dönmenin söz konusu olamayacağını belirtiyor.
üç düşünce kuruluşu, salgınla mücadele ile ilgili hazırladıkları raporlarda korona tehdidiyle karşı karşıya olan toplumlar için fikir verebilecek tespitlere yer verdi. ABD'de SENARYO: 15 GÜN KISITLAMA çizgideki ' Muhafazakâr American Enterprise (Amerikan Girişimi Institute' ), 14 günlük kapsamlı kısıtlama, yani sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve haftada 750 bin Enstitüsü-AEI testine normalleşmeye dönüşün ilk önemli aşaması olarak işaret etti. koronavirüs göre sosyal mesafe kurallarının gevşetilebileceği ikinci safhada okullar, üniversiteler ve kritik olmayan işletmelerin çoğu yeniden açılabilir, ama bu dönemde evde çalışmanın teşvik edilmesi de öneriliyor. Toplanmalar da bu dönemde 50 kişiyi geçmemeli. Devletin AEI'ye belirtileri gösteren herkesi test edecek kapasitede olması ve yoğun bakım ünitelerinin de artırılması gerekir. koronavirüs hastaları ve onlarla temasta olanlar da mobil telefonları üzerinden takibe alınmalı. İkinci safha ya aşı bulunduğu takdirde, ya da bu sözü edilen önlemlerin yetersiz kalıp tekrar kapsamlı kısıtlamalara geri dönüş halinde sona eriyor. COVID-19 SENARYO: 45 GÜN KISITLAMA
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The Center for American (Amerikan İlerlemesi Progress' ) adlı düşünce kuruluşuna göre 45 günlük kapsamlı kısıtlama ve temasları izlemek için dijital gözlem sistemlerine ihtiyaç var. Merkezi-CAP raporunda Çin örneğine referans verilerek, Pekin yönetiminin hastalığın yayılmasını önleyen sert tedbirlerinden bahsediliyor. Bunlar CAP'ın belirtileri gösteren ailelerin apartmanlara kapatılması ve dijital gözlem yöntemlerinin yaygın kullanımı. İkinci safhaya geçişte geniş kapsamlı testler yapılmalı. Kuruluş, mobil telefonlardaki uygulamalarla nüfusu gözleyip, potansiyel enfeksiyonları saptayıp yakınlardaki insanlara haber veren teknolojileri kullanan COVID-19 ve Güney Kore gibi ülkelerin deneyimlerinden de yararlanılması gerektiğini belirtiyor. Singapur bu aşamada maske kullanımı zorunluluğu, 50 kişiden fazla toplanmalara izin verilmemesi, tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 50 kapasite ile yolculuk öneriyor. Aşı bulunduktan sonra ise 'sürü CAP ulaşılmasının ardından tüm kısıtlamaların kaldırılacağı öngörülüyor. bağışıklığına'