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Son dakika | Görülmemiş plan! Polisin dikkatinden kaçmadı! Bez dolabın içinden uyuşturucu serası çıktı
İstanbul Cihangir'de ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bez dolabın içerisinde Hint keneviri serası ele geçirdi. Polisi bile şaşkına çeviren baskın kameralara yansırken, evde gözaltına alınan sevgili çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 13:31
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