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Son dakika | Kuma gömülerek avını bekliyor! Uzmanlardan hayati uyarı: "Sakın dikenlerine denk gelmeyin yoksa..."
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, trakonya balığının sırt dikenlerindeki zehrin çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Trakonyalar kendisini kuma gömerek, gözleri ve sırt dikenleri dışarıda avını bekler. Denize girenler, görmeden üzerine basabiliyor. Buralarda denize girerken, mutlaka ayakkabı giyilmeli" dedi.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 13:48
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