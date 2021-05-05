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Haberler Galeri Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Antalya'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip, 'Beğendim, bana göndersene' deyince gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:52
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Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran Solovjovs, kelepçelenip maske takılarak polis merkezine götürüldü. Solovjovs'tan, 1'i kadın, 2 polis memuru şikayetçi oldu.

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Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde önceki gün sabah saatlerinde uygulama sırasında polisler, Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı.

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Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Solovjovs ise kendisine uyarıda bulunan polise, yanındaki kadın meslektaşını göstererek, 'Beğendim, bana göndersene' dedi. Pasaport isteyen ekiplerle uzun süre tartışan Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı, takviye ekiplerin gelmesiyle polis merkezine götürülüp, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak suçlamasıyla hakkında işlem yapıldı.

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Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

Geceyi gözaltında geçirip dün sabah adliyeye sevk edilen Solovjovs, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verileceği öğrenildi.

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Son dakika | Antalya'da kadın polise ahlaksız sözler savuran İngiliz turist yeniden gözaltında

CADDEDE MASKESİZ YAKALANDI
Dün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı.