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Haberler Galeri Son dakika! Eskişehir'de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Son dakika! Eskişehir'de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya-Bursa seferini yapan ve içinde 36 yolcusu bulunan otobüsteki diğer yolcular servis aracı ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gönderildi.

Giriş Tarihi: 30.07.2023 01:29 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 01:40
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Son dakika! Eskişehir’de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Duran D. idaresindeki 03 VZ 606 plakalı yolcu otobüsü, Taşlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Yusuf P. idaresindeki 26 TZ 375 plakalı traktöre arkadan çarptı.

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Son dakika! Eskişehir’de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle traktör yol kenarına devrildi. Kazada traktörde bulunan 4 kişi ile otobüsteki 2 kişi yaralandı.

Kazada ölenlerin olduğu bildirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Son dakika! Eskişehir’de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Traktördeki yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Son dakika! Eskişehir’de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Antalya-Bursa seferini yapan ve içinde 36 yolcusu bulunan otobüsteki diğer yolcular ise servis aracı ile Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gönderildi.

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Son dakika! Eskişehir’de yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. İtfaiye ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.