Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

Muzaffer Bey, Esra Erol'un 'Nasılsın' sorusunu, 'Hiç iyi değilim abla' diye yanıtladı. Daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Dün gece hastalandım. Kalbim sıkıştı. Hastaneye gitti. İğne vurup serum taktılar. Bu beni yıktı. Ben boşanmak istiyorum…"