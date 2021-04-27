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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da Muzaffer Bey'in yaşadıkları izleyicileri ekran başına kilitledi. Adem isimli adama kaçan eşi Ayşe ile canlı yayında yüzleşen Muzaffer Bey, 3 yaşındaki çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenmişti. Boşanmaya karar veren taraflar mahkemede karşı karşıya geldi. Adliye önünde ise ortalık karıştı.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 13:18
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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

Esra Erol canlı yayında inanılmaz anlar yaşandı. Ayşe Hanım, eşi Muzaffer'i terk edip Adem isimli kişiye kaçmıştı. Mağdur koca da Esra Erol'da programına katılıp, başından geçenleri anlattı.

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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

Esra Erol'un olaya el atmasıyla evden kaçan Ayşe Hanım bulundu. Kayıp kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerken Muzaffer Bey ise bu iddiaları yalandı.

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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

Canlı yayında çiftin 3 yaşındaki çocukları için yapılan DNA testinin sonucu da açıklandı. Çocuğun Muzaffer Bey'den olmadığı ortaya çıktı. Bu haber mağdur adamı yıktı.

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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

DNA testi sonucuyla yıkılan Muzaffer ile Ayşe bir kez daha Esra Erol yayınında karşı karşıya geldi.

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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı

Muzaffer Bey, Esra Erol'un 'Nasılsın' sorusunu, 'Hiç iyi değilim abla' diye yanıtladı. Daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Dün gece hastalandım. Kalbim sıkıştı. Hastaneye gitti. İğne vurup serum taktılar. Bu beni yıktı. Ben boşanmak istiyorum…"