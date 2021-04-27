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Esra Erol’daki Muzaffer ve Ayşe’nin boşanma davasında ortalık karıştı! Adliye önünü birbirine kattı
Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da Muzaffer Bey'in yaşadıkları izleyicileri ekran başına kilitledi. Adem isimli adama kaçan eşi Ayşe ile canlı yayında yüzleşen Muzaffer Bey, 3 yaşındaki çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenmişti. Boşanmaya karar veren taraflar mahkemede karşı karşıya geldi. Adliye önünde ise ortalık karıştı.
Giriş Tarihi: 27.04.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 13:18
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