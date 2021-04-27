Marketlere tam kapanma düzenlemesi: Marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri...
Tam kapanmada marketler kaçta açılacak ve kapanacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecine geçiliyor. 27 Nisan saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve 3 hafta sürecek tam kapanma sürecinde marketlerin çalışma durumu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, tam kapanmada marketler kaçta açılacak, kapanacak? Yasaklarda A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.04.2021
10:09
Marketler kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de tam kapanma süreci başlıyor. Koronavirüs vaka sayısında hızlı düşüş sağlamak adına birçok tedbirler hayata geçirildi. Normalleşme sürecine geçebilmek için vaka sayısının düşmesi gerekiyor. Bu nedenle bazı tedbirler uygulanmaya başladı. 3 haftalık süreçte tam kapanma olacak. Peki, tam kapanmada marketler kaçta açılacak, kapanacak? Yasaklarda A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
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TAM KAPANMADA MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?
29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. 3 haftalık hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.
'TAM KAPANMA TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE
26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak. Aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari ve adli yaptırımlara konu edilecek.