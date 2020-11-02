Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı

Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı... Bilim insanları, robot teknolojisinde çıtayı oldukça yukarıya çekti. Disney tarafından geliştirilen bu robot, görüntüsü ve bakışlarıyla görenleri adeta korkuya sevk ediyor. İşte tüm zamanların en hayret verici bu robotun dikkat çeken özellikleri...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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