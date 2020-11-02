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Haberler Galeri Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı

Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı

Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı... Bilim insanları, robot teknolojisinde çıtayı oldukça yukarıya çekti. Disney tarafından geliştirilen bu robot, görüntüsü ve bakışlarıyla görenleri adeta korkuya sevk ediyor. İşte tüm zamanların en hayret verici bu robotun dikkat çeken özellikleri...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 11:26
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Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı

Dünyanın en sıra dışı görüntüsüne sahip bu robot, görenleri ürkütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı
Disney Research mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel robot, diğer robotlardan çok farklı bir özelliğe sahip.
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Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı
Uzmanların uzun bir zaman boyunca üzerinde çalıştığı robot, yeni bir teknoloji sunmasından öte bakışlarıyla şaşkına çeviriyor.
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Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı
Robot, insan gibi bakabilmek için özel bir göz, göz kapağı ve kaş tasarımına sahip. Gözler hareketli olduğu için de bakışlar oldukça gerçekçi.
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Son dakika | Dünya böylesini görmedi | Yeni nesil robot görenleri dehşete düşürdü! Görüntüsü sıra dışı
Derisiz bir insansı tasarımıyla dikkat çeken robot, göz teması kurabiliyor. Disney'in geliştirdiği korkutucu robot, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürebiliyor.