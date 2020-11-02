Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor. Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.