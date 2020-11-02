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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor. Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor. Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 10:27 Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.