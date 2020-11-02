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Haberler Galeri Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler

Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor. Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 10:27
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Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler


Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler

Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.

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  • 27
Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler

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  • 27
Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler
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  • 27
Arama kurtarma ekipleri canını dişine taktı! İşte görenleri duygulandıran görüntüler