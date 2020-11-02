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Devlet milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

İzmir'de yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını giderme ve hasar tespit çalışmaları bölgede devam ediyor. Şu ana kadar 1979 çadırın kurulduğu kentte, 1519 çadırda 7 bin 595 kişi barınıyor. 10 ilçede 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İşte deprem bölgesindeki son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:49
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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

Alınan bilgiye göre, şu ana kadar 85 kişinin hayatını kaybettiği, 994 vatandaşın yaralandığı depremde, yaralılardan 774'ü taburcu edildi. 220 yaralının bulunduğu depremde, 3'ü ağır 9 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

Depremin ardından 106 kişi enkaz altından çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan 22 tekneden 14'ünü su altından çıkardı.

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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

23 tekne ve 1 kara aracı, ekipler tarafından kurtarılırken karaya oturan 43 tekneden 40'ı kurtarıldı.

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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

Çeşitli bakanlıklardan 7 bin 907 personel, çalışmalarına devam ediyor.

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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

Şu ana kadar AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 13 bin 280 yatak, 24 bin 382 battaniye, 57 genel maksat çadırı, 2 bin 657 mutfak seti ve 5 bin 500 uyku setinin deprem bölgesine sevkiyatı gerçekleştirildi.