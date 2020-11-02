Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor

Şu ana kadar AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 13 bin 280 yatak, 24 bin 382 battaniye, 57 genel maksat çadırı, 2 bin 657 mutfak seti ve 5 bin 500 uyku setinin deprem bölgesine sevkiyatı gerçekleştirildi.