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Devlet milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
İzmir'de yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını giderme ve hasar tespit çalışmaları bölgede devam ediyor. Şu ana kadar 1979 çadırın kurulduğu kentte, 1519 çadırda 7 bin 595 kişi barınıyor. 10 ilçede 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İşte deprem bölgesindeki son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:41Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:49
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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor
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Devlet, milletinin yanında! İzmir'deki şiddetli depremin yaraları sarılıyor