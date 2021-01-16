Son dakika: Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu | Dul ve yetim aylığı alanlara müjde | İşte yeni rakamlar

Son dakika: Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu | Dul ve yetim aylığı alanlara müjde | İşte yeni rakamlar... Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yeni senede dul ve yetim aylıkları da yüzde 8.36 zamlandı. Buna göre yüzde 75 hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı 5.202 lira olacak.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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