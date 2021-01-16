Maren Altman'ın 2021 tahmini şaşırttı! Milyonlar onun söyleyeceği şeyi bekliyordu

Ayrıca, ABD'li astrolog Maren Altman, Ocak ayının sonunda ve özellikle Şubat ve Mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü söyledi. Ünlü astrolog Maren Altman, "Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte" dedi. Maren Altman, Merkür Bitcoin'in fiyat verilerini temsil ederken Satürn'ün kısıtlayıcı bir gösterge olduğunu söylüyor.