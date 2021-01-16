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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maren Altman'ın 2021 tahmini şaşırttı! Milyonlar onun söyleyeceği şeyi bekliyordu Maren Altman'ın 2021 tahmini şaşırttı! Milyonlar onun söyleyeceği şeyi bekliyordu
Son dakika haberine göre; ABD'li astrolog Maren Altman, popüler kripto para birimi Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarını gök cisimlerinin hareketlerine göre tahmin ederek sosyal medyada ünlendi. Altman, milyonlarca kişinin beklediği 2021 tahminini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:26
Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'dünyanın en ciddi astroloğu' olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020'de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda içerik yayınlamaya başlayan 22 yaşındaki ABD'li astrolog Maren Altman şöyle konuştu: "Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem."
Ayrıca, ABD'li astrolog Maren Altman, Ocak ayının sonunda ve özellikle Şubat ve Mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü söyledi. Ünlü astrolog Maren Altman, "Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte" dedi. Maren Altman, Merkür Bitcoin'in fiyat verilerini temsil ederken Satürn'ün kısıtlayıcı bir gösterge olduğunu söylüyor.
ALTIN TAHTINI BITCOIN'E MI KAPTIRDI? Öte yandan dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoine talebin arttığını söyleyen Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, Dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin gibi kripto paralar rezerv para olma yönünde ilerliyor. Geçmişte altını güvenli liman olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoinde de oluşmaya başladı dedi.
Dr. Bülent Demir, kripto para sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, kağıt paraların geleceğine yönelik öngörüde bulundu. Dünya genelinde Kovid-19 ile dijitalleşmenin hızlandığını söyleyen Demir, "Dijital para ödeme sistemleri, e-ticaretin hızlıca gelişmesi, geleneksel yatırım araçlarından da pandemi dolayısıyla uzak durulmasıyla sıcak paranın kendine yön çizmesi gerekiyordu. Bitcoin ve benzeri dijital paralar hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların portföylerinde bulundurması gereken yatırım aracı olarak değerlendirildi" diye konuştu.