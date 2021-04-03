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Haberler Galeri Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Son dakika haberi... İstanbul'da Beykoz'da yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen kişi pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açtı. Konvoy daha sonra yoluna devam ederken, tüfekle havaya ateş açıldığı anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 11:22
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Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olay, Beykoz'da meydana geldi. Araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyu İshaklı Köyü yolu üzerinde durarak yolu trafiğe kapattı.

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Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Konvoydaki araçlardan birinden inen kişi pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş etti. Trafikteki maganda daha sonra tüfeği konvoydaki başka birine vererek aracına bindi.

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Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Düğün konvoyu yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

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Son dakika | Düğün konvoyunda akılalmaz olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı