Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Doktordan küçük hastasına SoloTürk sürprizi! Karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı Doktordan küçük hastasına SoloTürk sürprizi! Karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı Son dakika haberine göre; Samsun'da yaşayan sekizinci sınıf öğrencisi Ahmet Safa Yazıcı, beyin damarlarında doğuştan oluşan AVM yani damar yumağı hastalığı nedeniyle Gamma Knife tedavisi olmak üzere İstanbul'a geldi. Kendisi de SoloTürk hayranı olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, küçük hastasına büyük bir sürpriz yaptı. Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:49
Samsun'da yaşayan Yazıcı ailesinin ortanca çocuğu 13 yaşındaki Ahmet Safa, 5 yaşından beri hiçbir gösterisini kaçırmadığı SoloTürk pilotlarının en büyük hayranlarından biriydi. Kulak çınlamasıyla 9 ay önce ortaya çıkan beyin damarı hastalığı "AVM" nedeniyle Gamma Knife (ışın tedavisi) almak üzere, aniden İstanbul'a gelmek zorunda kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üzerinden hiç çıkarmadığı SoloTürk tişörtüyle hastaneye gidince, bir anda kaderi değişti. Kendisi de bir SoloTürk hayranı olan Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Peker, küçük hastasının hayatını kurtarmakla kalmadı, büyük bir sürpriz yapıp onun en büyük hayalini de gerçekleştirerek Ahmet Safa'yı SoloTürk'ün kurucu pilotuyla tanıştırdı. Artık Türk Havayolları'nda pilotluk yapan Yalın Ahbap'ı karşısında gören küçük çocuk, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
Ahmet Safa ve Kaptan Pilot Yalın Ahbap, beraber SoloTürk uçuşu yapamasalar da, uçuş simülasyonunda Boeing indirmek üzere sözleştiler. Ahmet Safa'nın Gamma Knife seansı öncesi o sevinçli haline şahit olan Prof. Dr. Peker de çok duygulandı ve "Bu kadar sevineceğini düşünmemiştim açıkçası. Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek, çok güzel bir duygu" dedi.
BÜYÜYÜNCE PİLOT OLACAĞIM
Heyecandan konuşmakta zorlanan Ahmet Safa, "Bir pilotla konuşmak çok eğlenceli. Büyünce de olmak istediğim meslek. Çok heyecanlıyım. Ben küçükken Samsun'da babam bizi sürekli SoloTürk gösterilerine götürürdü ve ben de çok özenirdim. Ben de bir gün o şekilde uçmayı hayal ederdim, SoloTürk pilotu olmak istiyorum diyordum hep. Onun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlığıma kavuşmaya çalışıyorum, spor yapıyorum. Aynı zamanda basketbolcuyum, Samsun Atakum Atılım Kulübü'nde oynuyorum. İlk defa böyle büyük bir hayalim gerçekleştirildi. Gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.
BEN DE SOLOTÜRK HAYRANIYIM
Küçük hastasının en büyük hayalini gerçekleştiren Prof. Dr. Selçuk Peker ise kendilerini bu duygulu anlara getiren süreci şöyle özetledi: "Ahmet Safa tedaviye geldiği zaman üzerinde SoloTürk tişörtü vardı. Ben de onların sıkı bir hayranı ve takipçisi olduğum için hemen dikkatimi çekti. Yurtiçinde ve yurtdışında bir sürü gösterisine gitmiştim. Antrenmanlarını takip ettim, hatta kendilerine çok teşekkür ediyorum, uçağın içine bile girebilmiştim. Ahmet Safa da 'Ben büyünce SoloTürk pilotu olmak istiyorum' deyince, ona böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. SoloTürk'ün kurucu pilotu Yalın Ahbap, benim çok uzun yıllardır dostum, arkadaşım. Onu aradım hemen. 'Böyle bir hastamız var, ileride senin gibi pilot olacakmış' dedim. O da çok heyecanlandı, hemen tanışmak istedi Safa ile. Sağolsun kırmadı bizi ve onları bir araya getirdik. Ama gerçekten ben bile onun bu kadar sevineceğini tahmin etmemiştim. Ben de çok heyecanlandım ve duygulandım. Küçük bir çocuğu böyle hayali ile buluşturmak, gerçekten çok başka bir duygu"