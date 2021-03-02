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Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı

Tayland'da ilginç bir yarış düzenlendi. La Fontaine'in kaleme aldığı ve tüm dünyada bilinen kaplumbağa tavşan yarışı gerçek hayatta yapıldı. Yarışın sonunda kazanan kaplumbağa oldu. İşte izleyenleri hayrete düşüren o yarış...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 05:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 05:48
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Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı

Tayland'da düzenlenen bir hayvan fuarında kaplumbağa ve tavşan için özel bir yarışma organize edildi.

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Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı

Yüzlerce çizgi film ve masala konu olan kaplumbağa ve tavşanın mücadelesinin sonunda La Fontaine haklı çıktı.

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Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı
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Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı
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Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı
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