Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı

Tayland'da ilginç bir yarış düzenlendi. La Fontaine'in kaleme aldığı ve tüm dünyada bilinen kaplumbağa tavşan yarışı gerçek hayatta yapıldı. Yarışın sonunda kazanan kaplumbağa oldu. İşte izleyenleri hayrete düşüren o yarış...