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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı Tavşan ve kaplumbağa yarışı gerçek oldu! La Fontaine haklı çıktı
Tayland'da ilginç bir yarış düzenlendi. La Fontaine'in kaleme aldığı ve tüm dünyada bilinen kaplumbağa tavşan yarışı gerçek hayatta yapıldı. Yarışın sonunda kazanan kaplumbağa oldu. İşte izleyenleri hayrete düşüren o yarış...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 05:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 05:48
Tayland'da düzenlenen bir hayvan fuarında kaplumbağa ve tavşan için özel bir yarışma organize edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzlerce çizgi film ve masala konu olan kaplumbağa ve tavşanın mücadelesinin sonunda La Fontaine haklı çıktı.