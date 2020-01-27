BİZE ULAŞIN
Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için gelen ekipler enkaz altında tek bir kişi kalmayana dek çalıştılar. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında çekilen bir kare ise tüyleri diken diken etti. Depremzedeleri kurtarma çalışmalarında bulunan bir görevli, enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim'i dikkatle çıkarması gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 17:26
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26