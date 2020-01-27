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Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için gelen ekipler enkaz altında tek bir kişi kalmayana dek çalıştılar. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında çekilen bir kare ise tüyleri diken diken etti. Depremzedeleri kurtarma çalışmalarında bulunan bir görevli, enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim'i dikkatle çıkarması gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 17:26
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Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı

Enkazda çalışma yapan bir arama kurtarma görevlisi, bulduğu Kur'an-ı Kerim'i yıkılan binadan çıkardı.

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Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı

Görevlilerin Kur'an-ı Kerim'i birbirlerine teslim ederken çok tedbirli olmaları dikkatlerden kaçmadı.

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Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı
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Enkaz altındaki Kur'an-ı Kerim böyle çıkarıldı