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Sivilceleri nedeniyle dışarıya çıkamaz oldu! Bakın sebebi neymiş

Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaşayan 23 yaşındaki turizm öğrencisi Mariia Bilenka, yüzünün tamamı sivilce ile kaplanınca artık dışarı çıkamaz oldu. Doktora giden Bilenka sivilcelerin sebebini öğrenince şoke oldu.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:17
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Sivilceleri nedeniyle dışarıya çıkamaz oldu! Bakın sebebi neymiş

10 yıl boyunca yüzünün sivilceler ile kaplı olmasının ana sebebi evde yaşadığı stres ve aşırı derecede tükettiği şekerli yiyecekler ve şeker olduğunu söyleyen Bilenka, ergenlik çağına erişince yüzündeki sivilcelerin hızla çoğaldığını ve tüm yüzünü kapladığını söyledi.

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Sivilceleri nedeniyle dışarıya çıkamaz oldu! Bakın sebebi neymiş

Genç kadın, buna rağmen günde paketlerce çikolata yediğini ama sivilcelerin yüzünden utancından dışarı çıkmamaya başladığını söyledi.

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Sivilceleri nedeniyle dışarıya çıkamaz oldu! Bakın sebebi neymiş

Kendine güveni kalmayan ve kimsenin kendisini sevmeyeceğini düşünen Bilenka'ya, gittiği bir çok dermotolog farklı ilaçlar verdi ama ilaçlar hiç bir işe yaramadı.

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Sivilceleri nedeniyle dışarıya çıkamaz oldu! Bakın sebebi neymiş

En son gittiği bir güzellik uzmanının tavsiyesi üzerine çikolata ve şekerli yiyecek tüketimini kesen Bilenka'nın yüzündeki sivilceler bir yıl içinde inanılmaz bir şekilde kurumaya başladı.

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Sivilceleri nedeniyle dışarıya çıkamaz oldu! Bakın sebebi neymiş