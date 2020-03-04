Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 93 bini aştı. Peki, corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?

Giriş Tarihi: 04.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





