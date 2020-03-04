Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı? Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 93 bini aştı. Peki, corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı? Giriş Tarihi: 04.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 14:36
Koronavirüsten kaç kişi öldü? Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Dünya son 30 yılda üçüncü kez koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Koronavirüs salgını başlangıçta Çin'i etkilese de dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 93 bini geçti. Koronavirüs salgını ile ilgili son durumu derledik. Peki, corona virüsünden kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı? İşte cevaplar...
CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 77 OLDU
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent
Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 835 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.
Reisi, böylece ölü sayısının
77'ye, vaka sayısının 2 bin 336'ya çıktığını söyledi.
Bakan Yardımcısı, şu ana kadar 8 bin 532 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 5 bin 737 kişiden test alındığını belirtti.
ABD'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 9'A YÜKSELDİ
ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Kovid-19, dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanı etkilerken, ABD'nin Washington eyaletinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, yaptığı açıklamada ölü sayısının 9'a, vaka sayısının ise 27'ye yükseldiğini belirti.