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Sümeyye Boyacı Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli oldu
Barbie önyargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarına rol model olması, kız çocuklarının önündeki hayali duvarları ortadan kaldırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor. 2020 yılı için yeni rol model olarak Türkiye'den seçilen isim ise milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu. 17 yaşındaki Sümeyye Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 12:49
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