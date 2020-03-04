Sümeyye Boyacı Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli oldu

HEM SPORCU HEM SANATÇI

"Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var" diyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, bu yıl Türkiye'den rol model olarak seçildi ve kendisinin Barbie bebeği yapıldı. 2003 doğumlu olan Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor. Depar etkinliklerinde uzmanlaşmış olarak, serbest stil, sırtüstü ve kelebekleme yüzme de S5 engelliler kategorisinde yarışıyor. Kolları bulunmamakla birlikte doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi.

2018 yılında Dublin'in ev sahipliğinde yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 45.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.