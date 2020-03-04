04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz: canlı yayında isyan etti: Eşim beni ölümle tehdit ediyor

Müge Anlı canlı yayınına katılan Bayram Ali Şahin, 26 Şubat günü ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kızı Gülçin Yılmaz'ı bulmak için yardım istedi. 28 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Gülçin Yılmaz'ın çocuklarını eve kilitleyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyleyen Bayram Şahin, can güvenliğinden şüphe ettiği kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz, canlı yayına telefonla bağlanarak eşinden şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini açıkladı. İşte 4 Mart Çarşamba günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 14:45
  • 1
  • 8
Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz: canlı yayında isyan etti: Eşim beni ölümle tehdit ediyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde 8 gün önce ortadan kaybolan Gülçin Yılmaz olayı ele alındı. 28 Şubat günü 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını ellerine patates cipsi veren Yılmaz, iki çocuğunun eve kilitleyerek ortadan kayboldu.

  • 2
  • 8
Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz: canlı yayında isyan etti: Eşim beni ölümle tehdit ediyor

Kızının sadece kimliğini ve sim kartını yanına alarak ortadan kaybolduğunu söyleyen baba Bayram Şahin, damadı ve ailesinin kızına bir şey yapmış olabileceğinde bahsetti.

  • 3
  • 8
Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz: canlı yayında isyan etti: Eşim beni ölümle tehdit ediyor

Kızının okuldan bir arkadaşıyla görüştüğü için kıskançlık tartışmaları yaşadığını söyleyen Bayram Şahin, damadı Şahin Yılmaz'ın kızına bir şey yapmış olabileceğini iddia etti.

  • 4
  • 8
Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz: canlı yayında isyan etti: Eşim beni ölümle tehdit ediyor

İddialar üzerine canlı yayına bağlanan Şahin Yılmaz, kaybolduğu gün eşiyle herhangi bir tartışma yaşamadıklarını, eşine kötü örnek olduğunu düşündüğü için arkadaşlarından rahatsız olduğunu açıkladı.

  • 5
  • 8
Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz: canlı yayında isyan etti: Eşim beni ölümle tehdit ediyor

Müge Anlı'nın çabaları sayesinde ulaşılan Gülçin Yılmaz, canlı yayına bağlanarak evinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.