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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Çanakkale'de bulunan gladyatörün sırrı çözüldü! Meğer 2 bin yıl önce... Son dakika | Çanakkale'de bulunan gladyatörün sırrı çözüldü! Meğer 2 bin yıl önce... Son dakika | Çanakkale'de bulunan gladyatörün sırrı çözüldü! Meğer 2 bin yıl önce... Arena dövüşlerindeki gladyatörler eski medeniyetlerde, imparatorların halkla buluşup keyif sürmek için ölesiye dövüştürülüyorlardı. Geçmişten günümüze heykel yapımlarına da konu olan gladyatör heykeli Çanakkale'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu bulunmuştu. Oldukça merak uyandıran bu 2 bin yıllık glayatör heykelinin sırrı çözüldü.... Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:05 RETİARİUS SINIFINA AİT BİR GLADYATÖR İncelenmek üzere Troya Müzesi yetkililerine teslim edilen yaklaşık 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, rölyefin, M.S. 1'ici yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Gladyatör dövüşlerinin imparatorların kendi imajlarını çizebilmek ve güçlendirebilmek için son derece önemli olduğunu ifade eden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu dövüşler Roma ile sınırlı kalmış değil. Anadolu topraklarında bu dövüşlerin Roma kadar ilgi görmese de yapıldığını biliyoruz. Gladyatör dövüşleri için amfi tiyatroların Kyzikos, Afrodisias gibi şehirlerde inşa edildiğini biliyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Troas bölgesindeki Troya, Assos, Alexandrai Troas ve Parion şehirlerinde gladyatör dövüşleri yapılıyor. Rölyefimizin üzerinde bir gladyatör tasviri var. Bacakları ve kafası kırık. Ancak biz bunun Retiarius sınıfına ait bir gladyatör olduğunu biliyoruz" dedi.
'UZAK DÖVÜŞÜ TERCİH EDEN BİR SAVAŞÇI' Gladyatörlerin çeşitli sınıflar içerisinde mücadele ettiğini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Retiarius sınıfı gladyatörler elinde 'fuscina' denilen üçlü ağızlı bir mızrak ya da bir ağ ile mücadele ediyor. Uzak dövüşü tercih eden bir gladyatör tipi.
Rakiplerinin üzerine ağı attıktan sonra fuscina ile müdahalede bulunuyor. Bizim rölyefimizin üzerindeki gladyatörde bir ağ ya da mızrak yok. Retiarius denilen gladyatörlerde 'manica' denilen ve kalbini koruyan sol koluna kadar uzanan bir zırh vardır. Çünkü hareket kolu sol koludur. Sol kolu rakibine en yakın yerdir. Kalbini ve vücudunun sol kısmını korumak için giyer. Gladyatörler arasında manicayı sol koluna takan tek gladyatör bu.
Diğer gladyatörler sağ koluna takar. Balteus denilen bir kemer vardır. Ağı kullandığı zaman, sağ elinde tuttuğu ağın bir ucunu kemerine bağlar. Aynı zamanda 'subligaculum' olarak da adlandırılan iç çamaşırı diyebileceğimiz belinde bir kıyafeti vardır. Bu rölyefimizdeki gladyatörün kafası kırık. Retiarius sınıfı gladyatörler kask takmazlar. Kafaları çıplaktır. Bacaklarında ekstra bir koruma yer almaz" diye konuştu.