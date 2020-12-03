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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları bu gizemi çözemedi! Yıllardır sönmeyen ateş... Bilim insanları bu gizemi çözemedi! Yıllardır sönmeyen ateş...
Bilim insanları dünyanın dört bir yanındaki gizemli olayları araştırmaya devam ediyor. Keşfedilmemiş bölgelere giden araştırmacıların bulduğu şelalenin altındaki ateş dikkat çekti. Şelalenin sularına maruz kalmasına rağmen yanmaya devam eden ateş, bilim insanlarını da şaşkına çevirdi. Bilim insanları sönmeyen ateşin sırrını çözemedi.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:14
Dünyanın birçok noktasında meydana gelen doğa olayları bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediliyor. Araştırmacıların bulduğu bir şelalenin altındaki sönmeyen ateş herkesi şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları şelale altında olmasına rağmen yıllardır yanmaya devam ateşi araştırdı. İşte bilim insanlarının gizemini çözemediği ilginç olaylar...
İKİ KITANIN BİRBİRİNDEN AYRILDIĞI YER
Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, aynı zamanda iki kıtaya birden tek seferde dokunabileceğiniz yer olan İzlanda ve Silfra noktalarını daha önce gördünüz mü? Silfra, Kuzey Amerika ve Avrasya plakaları arasında kalan bir çatlak, muhteşem bir kara ve deniz altı manzarasına sahip. Yeryüzü plakalarını ayıran bu çatlak iki kıta arasında kalan orta nokta. Dalgıçlar için farklı bir macera sunan çatlak aynı anda iki kıtaya dokunma şansı veriyor.
İzlanda, dünyada iki kıtasal plaka arasında durabileceğiniz tek yer olma özelliğini taşıyor. Bölgede hem coğrafi açıdan hem de dalış açısından en özel yer Silfra… Günümüzdeki kıtalar geçmişte Pangea adı verilen tek bir parça halindeydi. Daha sonra Pangea ayrılmaya başladı ve kıtalar bugünkü şeklini aldı. Ancak bu süreç sona ermedi, kıtalar birbirlerinden ayrılmaya hâlâ devam ediyor. Bu ayrılma o kadar yavaş gerçekleşiyor ki her şey durağanmış gibi görünüyor. Dünyanın bazı yerlerinde bu ayrılmanın izlerine rastlamak mümkün.
AMERİKA'NIN EN GİZLİ BELGELERİ BURADA: IRON MOUNTAİN
Demir Dağı, birçok gizli belgenin altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer… Yerden 200 feet aşağıda, bu kireçtaşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında. Ayrıca burada en büyük kiracı ve kasa sahibi ABD hükümeti.