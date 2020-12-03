Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri burada! İşte Engelliler Günü resimleri ve mesajları... 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri burada! İşte Engelliler Günü resimleri ve mesajları... Bugün 3 Aralık Dünya Engellile Günü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinlikler düzenleniyor. Milyonlarca kişi sosyal medyadan engelli haklarına dikkat çekmek için sözler paylaşıyor. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri... Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 10:33
Engelliler Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Engelli haklarına değinmek için program ve etkinlikler düzenlenen bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajlar araştırılıyor. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI
- En büyük engel sevgisizliktir.
- Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.
- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.
- Engelliler sevgi ve şefkat ister, sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin.
- Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.
- Engelli olmak üretime engel değldir, yeter ki fırsat verilsin.
- Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.
- Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.