3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri burada! İşte Engelliler Günü resimleri ve mesajları...

Bugün 3 Aralık Dünya Engellile Günü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli haklarına dikkat çekebilmek için etkinlikler düzenleniyor. Milyonlarca kişi sosyal medyadan engelli haklarına dikkat çekmek için sözler paylaşıyor. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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