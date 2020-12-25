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Haberler Galeri Ağaç altında uyuyakalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

Ağaç altında uyuyakalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

Rusya'da ağaç altında uyuyan kadına yılan şoku! Ağacın altında ağzı açık uyuyan kadının ağzından içeri 1 metreden uzun bir yılan girdi. Durumu fark eden kadın hemen hastaneye gitti. Doktorlar büyük şaşkınlıkla ameliyata girerken yılanın çıkarılma anları basına servis edildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:57
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Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

Rusya'da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince kadın ameliyatla kurtarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı.

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Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

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Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

ÖZEL BİR MALZEMEYLE ÇIKARILDI

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

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Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.