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Ağaç altında uyuyakalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
Rusya'da ağaç altında uyuyan kadına yılan şoku! Ağacın altında ağzı açık uyuyan kadının ağzından içeri 1 metreden uzun bir yılan girdi. Durumu fark eden kadın hemen hastaneye gitti. Doktorlar büyük şaşkınlıkla ameliyata girerken yılanın çıkarılma anları basına servis edildi.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:42Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:57
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Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
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268
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
3
268
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
4
268
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı
5
268
Ağaç altında uyuya kalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı