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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Köpek balıklarının arasında kaldı! Dünya bu görüntüleri korkuyla izledi... Bir anda yutmaya çalıştı... Köpek balıklarının arasında kaldı! Dünya bu görüntüleri korkuyla izledi... Bir anda yutmaya çalıştı...
Vahşi doğa uzmanı Mia Vorster, köpek balıklarının arasında kaldı. Güney Afrika'daki ölüm kalım savaşı dünya çapında korkuyla izlendi. Keşif için dalış yapan Mia Vorster, bir anda köpek balığı sürüsünün arasında kaldı. İşte korku dolu anlar...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 15:28
Dünyaca ünlü vahşi doğa uzmanı Mia Vorster, köpek balıkları arasında yaşam mücadelesi verdi. Bir köpek balığını ağzını açarak Mia Vorster'in üzerine geldiği anlar korkuyla takip edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerçekler ise kısa sürede ortaya çıktı. Köpek balıkları avlanmak için Mia Vorster'i değil sardalyaları seçmişti.
İşte dünyayı şaşkına çeviren o görüntüler.