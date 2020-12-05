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Son dakika | Diyarbakır'da inanılmaz olay! 400 bin liralık aracını bu hale getirdi
Diyarbakır'da, haciz geldiği için icradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı. O.Ö.'nün otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.