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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! İşte Türkiye'deki tapu değeri yüksek bölgeler Son dakika: Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! İşte Türkiye'deki tapu değeri yüksek bölgeler Son dakika haberi... Geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul el değiştirirken, tapu başına beyan edilen ortalama değerin 187,5 bin lira olduğu belirlendi. Belirlenen değerle Türkiye genelinde gayrimenkul tapu değeri en yüksek iller belli oldu. Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:44 Türkiye genelinde, gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir takip etti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu başına beyan edilen ortalama değer 187,5 bin lira olarak gerçekleşti.
Yıl genelinde ortalama tapu değerinin en yüksek gerçekleştiği ile 413 bin lirayla İstanbul oldu. Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi. İstanbul'u 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla'da 46 bin 142 adet, İzmir'de 144 bin 463 adet, Ankara'da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Ortalama tapu değeri olan 187,5 bin liranın üzerinde kalan diğer iller ise 194,6 bin lirayla Kocaeli, 194,1 bin lirayla Bursa oldu. Antalya ise 187,2 bin lirayla ortalamaya çok yakın gerçekleşti.