Son dakika: Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! İşte Türkiye'deki tapu değeri yüksek bölgeler

Son dakika haberi... Geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul el değiştirirken, tapu başına beyan edilen ortalama değerin 187,5 bin lira olduğu belirlendi. Belirlenen değerle Türkiye genelinde gayrimenkul tapu değeri en yüksek iller belli oldu.

AA Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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