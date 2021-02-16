Diyanet takvimi 2021: İlk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 kandil günleri...

Müslüman alemi için önemli yeri olan üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Üç ayların gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kandil günleri oldu. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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