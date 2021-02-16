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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi 2021: İlk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 kandil günleri... Diyanet takvimi 2021: İlk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 kandil günleri... Müslüman alemi için önemli yeri olan üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Üç ayların gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kandil günleri oldu. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaip Kandili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri... Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:27
Regaip Kandili tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili huşu içinde karşılanacak. Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Peki, ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesinde idrak ediliyor. Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2021 yılında Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.
2021 KANDİL GÜNLERİ
Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…
İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.
Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.