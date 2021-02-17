Yabani domuz dehşeti! İki kişiyi böyle öldürdü kimse engel olamadı

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından birisi hiç şüphesiz yabani domuzlar. Yabani domuzun gücünü hafife alan iki kişi bedelini canıyla ödedi. Uzak Doğu'da kayda alınan görüntülerde yabani domuzun önce bir adama saldırdığı ardından hızını alamayarak adamı kurtarmaya gelen bir başka kişiye de saldırarak iki kişiyi öldürdüğü görünüyor. İşte izleyenleri dehşete düşüren yabani domuz saldırısı...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 05:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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