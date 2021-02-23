Son dakika | Bu bina diğerlerine hiç benzemiyor! 'İp apartman' görenleri hayretler içinde bıraktı

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten sakinlerden Ahmet Elik, görüntünün milyonlarca kez görüntüleme ve beğeni aldığını söyledi. Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video da çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konfor bakımından çok konforlu. Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu vaziyette olduğunu, 4 dairesinin talepleri olmasına rağmen müteahhit tarafından satışı yapılmadığını biliyoruz. Şu anda binamızdaki dairelerde oturmak isteyen vatandaşların sırada olduğunu ve taleplerin olduğunu biliyoruz. Hatta 'Boş daire varsa haberimiz olsun' diye gelen talepler de var" dedi.



