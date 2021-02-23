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23 Şubat 2021, Salı
Haberler Galeri Son dakika | Bu bina diğerlerine hiç benzemiyor! 'İp apartman' görenleri hayretler içinde bıraktı
Son dakika | Bu bina diğerlerine hiç benzemiyor! 'İp apartman' görenleri hayretler içinde bıraktı
Son dakika haberi... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve yapısı bakımından sosyal medyada kısa sürede milyonlarca görüntüleme alan 'İp binayı' gören bir kez daha bakıyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:34