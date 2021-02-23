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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Şahin Er'in hamile keçisi çift başlı oğlak dünyaya getirdi. Kısa bir süre hayatta kalan oğlakla ilgili Er, "İlk defa böyle bir vakaya şahit oldum" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:35
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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Şahin Er'in, sabah saatlerinde hamile olan keçisi ikiz oğlak doğurdu.

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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

Oğlaklardan birisi normal doğarken diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum esnasında gördükleri karşısında şaşkına dönen Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde iki kafasının, dört gözünün ve üç kulağının olduğunu gördü.

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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

Bir süre yaşama tutunan oğlak daha sonra öldü.

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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade eden Er, "Osmaniye Bahçe'de ikametgâh ediyorum.

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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

Keçim hamile kalmıştı. Bugün doğum yaptı. Gördüğünüz gibi yavru iki kafalı, dört tane gözü ve üç tane kulağı var.