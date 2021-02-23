Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü! 4 gözü 3 kulağı...

Oğlaklardan birisi normal doğarken diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum esnasında gördükleri karşısında şaşkına dönen Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde iki kafasının, dört gözünün ve üç kulağının olduğunu gördü.