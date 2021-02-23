Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

"TURİZME KAZANDIRILMALI"

Yüksekliği yaklaşık 1.5 metre. Tavanında çok güzel sarkıtlar ve dikitler var. Fakat herkesten önce buraya defineciler gelmiş. İçeride ciddi tahribat yapılmış. Birkaç sarkıt kırılmış. Mahallemizin tanıtımı için önemli olan bu mağara turizme kazandırılmalı" dedi.