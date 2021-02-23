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Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

Son dakika haberine göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 30 yıl önce çobanlar tarafından bulunan ancak iple girilebilen mağarayı gören bölge halkı gözlerine inanamadı. Çobanlar tarafından bulunan içinde küçük odacıkların bulunduğu mağara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 12:52
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Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

Acıpayam'ın kırsal Dodurga Mahallesi'nde Aslan İni mevkisi olarak bilinen dağlık alanda, tam 30 yıl önce çobanlar tarafından bir mağara bulundu.

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Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

KORUMAYA ALINDI

Uzun yıllar gizli kalan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tabiat varlığı ilan edilerek, korumaya alındı. Mahalle merkezinden yaklaşık yarım saatlik yürüyüş ile ulaşılan mağaranın içinde sarkıt ve dikitler bulunuyor.

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Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

Yaklaşık yarım metre genişliğinde bir girişi bulunan mağaraya iple iniliyor.

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Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

"İÇERİYE İPLE İNİLİYOR"

Dodurga Muhtarı İlhan Aksoy, Aslan İni mevkisinin ilk çağdan kalma mağaralarıyla meşhur olduğunu söyledi. Mağaraların turizme açılmasını isteyen Muhtar Aksoy, "Burayı yıllar önce mahallemizin çobanları buldu. İçine ip yardımıyla iniliyor. Güzel bir mağara, içinde küçük odacıklar var.

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Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı

"TURİZME KAZANDIRILMALI"

Yüksekliği yaklaşık 1.5 metre. Tavanında çok güzel sarkıtlar ve dikitler var. Fakat herkesten önce buraya defineciler gelmiş. İçeride ciddi tahribat yapılmış. Birkaç sarkıt kırılmış. Mahallemizin tanıtımı için önemli olan bu mağara turizme kazandırılmalı" dedi.