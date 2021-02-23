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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı Çobanlar tesadüfen buldu! Bölge halkı içini görünce gözlerine inanamadı
Son dakika haberine göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 30 yıl önce çobanlar tarafından bulunan ancak iple girilebilen mağarayı gören bölge halkı gözlerine inanamadı. Çobanlar tarafından bulunan içinde küçük odacıkların bulunduğu mağara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korumaya alındı.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 12:52
Acıpayam'ın kırsal Dodurga Mahallesi'nde Aslan İni mevkisi olarak bilinen dağlık alanda, tam 30 yıl önce çobanlar tarafından bir mağara bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR KORUMAYA ALINDI
Uzun yıllar gizli kalan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tabiat varlığı ilan edilerek, korumaya alındı. Mahalle merkezinden yaklaşık yarım saatlik yürüyüş ile ulaşılan mağaranın içinde sarkıt ve dikitler bulunuyor.
Yaklaşık yarım metre genişliğinde bir girişi bulunan mağaraya iple iniliyor.
"İÇERİYE İPLE İNİLİYOR"
Dodurga Muhtarı İlhan Aksoy, Aslan İni mevkisinin ilk çağdan kalma mağaralarıyla meşhur olduğunu söyledi. Mağaraların turizme açılmasını isteyen Muhtar Aksoy, "Burayı yıllar önce mahallemizin çobanları buldu. İçine ip yardımıyla iniliyor. Güzel bir mağara, içinde küçük odacıklar var.
"TURİZME KAZANDIRILMALI"
Yüksekliği yaklaşık 1.5 metre. Tavanında çok güzel sarkıtlar ve dikitler var. Fakat herkesten önce buraya defineciler gelmiş. İçeride ciddi tahribat yapılmış. Birkaç sarkıt kırılmış. Mahallemizin tanıtımı için önemli olan bu mağara turizme kazandırılmalı" dedi.