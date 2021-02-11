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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Böylesi ancak filmlerde olur! O ilimizde korkutan olay! Şehri istila etmişlerdi! Beklenen açıklama geldi Son dakika: Böylesi ancak filmlerde olur! O ilimizde korkutan olay! Şehri istila etmişlerdi! Beklenen açıklama geldi Ardahan, son günlerde özellikle sabah ya da akşam saatlerinde karga istilasına uğruyor. Bir anda gökyüzünü kaplayan ve çıkardıkları seslerle korku filmlerini andıran karga istilası azalsa da yine sürüyor. Orman Mühendisi Faruk Köksoy, kargaların kent merkezinde yaşam için kavak ağaçlarını tercih ettiğini belirterek, insanlara bir zararları olmadığını belirtti. Giriş Tarihi: 11.02.2021 10:32
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan kent merkezi yaklaşık bir haftadan beri kargaların istilasını yaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rüzgarlı ve sıcak havada sabah erken saatlerde ve güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan karga sürüsü adeta gökyüzünü kaplıyor. Çıkardığı seslerle korku filmlerini andıran karga sürüsü önceki günlere göre biraz daha azaldı.
Çıkardıkları seslerle akşam saatlerinde yine gökyüzünde uçuşan kargaların çevre ve ses kirliliğinden başka insanlara zarar vermediğini belirten Ardahan eski Belediye Başkanı ve orman mühendisi Faruk Köksoy, "Kargalar göçmen kuş değil, buranın yerli kuşları. Eko sistemin önemli bir parçası. Popülasyonları bir arada yaşama yetenekleri çok güçlü. Dolayısıyla her hangi bir tehlikeye karşı birlikte mücadele ediyorlar. Barınma ve beslenme açısından da bu soğuk iklim şartlarında çok rahat yaşamlarını sürdürebiliyorlar" dedi.
KAVAK AĞAÇLARINI TERCİH EDİYORLAR
Kargaların barınmada kırsal kesimde yüksel boylu ağaçları şehirlerde ise kara kavak ağaçlarını tercih ettiklerini anlatan Köksoy, şunları söyledi:
"Şehirlerdeki yerli kara kavakları tercih eden kargalar, çöp alanlarından beslenirler. Tabiki havaların müsait olduğu zamanlarda bir arada uçma faaliyetleri oluyor.