Acılar içinde kıvranırken bulundu! Yaralı ayıya yardım etmek isteyen Rizeliler canından oluyordu

Rize'de ormanlık alanda gezerken, ayağı çelik tele dolanan bozayıya yardım etmek isteyen grup, hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Akın Altekin, "Biraz çukurun içinde kaldığı için tüm cüssesi belli olmuyordu ama üzerimize doğru gelmek için ayağa kalktığında kocaman bir hayvan vardı karşımızda. 'Her şey bitti, o tarafa gittik diye düşündüm." dedi. Çelik telden kurtulan bozayı grubu kovalarken, yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.