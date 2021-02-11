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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Onu görmek bile imkansızdı! Balıkçıların ağlarına takıldı! Adana'da heyecanlandıran olay Son dakika: Onu görmek bile imkansızdı! Balıkçıların ağlarına takıldı! Adana'da heyecanlandıran olay
Son dakika: Onu görmek bile imkansızdı! Balıkçıların ağlarına takıldı! Adana'da heyecanlandıran olay... Adana'da bir grup balıkçı avlanmak üzere açıldıkları denizde, heyecan veren bir olay ile karşılaştı. Bugüne kadar görüntülenmesi bile çok zor olan ay balığı, balıkçıların ağlarına takıldı. Ağı çeken balıkçılar, gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Bilimsel adı 'mola mola' olan bu balığın görüntüsü, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte şaşkınlık yaratan o anlar...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 09:05 Adana'da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı. Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı. GALERİ DEVAM EDİYOR BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR
Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.
FOTOĞRAF ÇEKTİKTEN SONRA DENİZE BIRAKTILAR
Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE NESLİ TÜKENDİ SANILIYORDU
Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.
EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.
Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.
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2 TÜR DAHA TEHLİKEDE Avustralya Çevre Bakanı Melissa Durack, bölgede nesli tükenme tehdidi altında bulunan diğer iki sıçan türünün ve uçan tilkinin iklim değişikliği kurbanı olmaması için daha güçlü önlemler alınacağını duyurdu.
Mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükendiği açıklaması ilk kez bölgede araştırma yapan bilim insanları tarafından 2016 yılında duyurulmuş fakat Avustralya hükümeti o dönem bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınmıştı. 1845 yılında varlığı tespit edilen ve nesli tükendiği doğrulanan mozaik kuyruklu sıçanın 1970'lerden bu yana sayılarının birkaç yüze kadar düştüğü biliniyordu.