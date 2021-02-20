Son dakika: Bitlis'te araçlar kara gömüldü! İşte o görüntüler

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini ancak hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yetkililer, bugüne kadar toplam kar kalınlığının 4 metreyi aştığını belirtti.