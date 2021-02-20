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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor
Serotonin eksikliği son yılların en sık rastlanılan sorunlarında olan halsizliğe yol açarken vücutta birçok soruna daha yol açmaktadır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Beyni direkt etkileyen besinler ise vücuttaki serotonin oranının yükselmesine yardımcı olmaktadır. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...
Giriş Tarihi: 20.02.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 14:23
Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.
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Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.
Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.
SEROTONİN İÇEREN BESİNLER
Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…
ET:
Somon, ton balığı, sardalye gibi balıklar doğal bir aminoasit olan ve serotonin üretiminde kullanılan bir aminoasit olan "triptofan" için mükemmel kaynaklardır.