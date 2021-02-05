Koronavirüs aşısı mutasyona karşı etkili mi | Yürekleri rahatlatan haber geldi

Gilbert, gerekli görülmesi durumunda influenzada olduğu gibi aşıların mutasyonlara göre yeniden düzenlenebileceğine de dikkati çekti.

Daha önce de Pfizer-BioNTech ve Moderna, geliştirdikleri Kovid-19 aşılarının mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.