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Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Gebe geyiği canlı canlı yiyen komodo ejderi dehşete düşürüken, aslanın hamile geyik avının görüntüleri sosyal medyayı salladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:44
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Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.

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Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de kayda alındı.

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Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Aç dişi bir aslan zorlu bir kovalamanın ardından ceylanı yakalamayı başarıyor.

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Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Ceylanı parçalamaya başladığında avının hamile olduğunu görüyor.

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Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Ve aslan bu andan itibaren fotoğrafçıyı dahi şaşırtan tepkiler vermeye başlıyor.