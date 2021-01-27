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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Gebe geyiği canlı canlı yiyen komodo ejderi dehşete düşürüken, aslanın hamile geyik avının görüntüleri sosyal medyayı salladı. O anlar ise böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:44
Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de kayda alındı.
Aç dişi bir aslan zorlu bir kovalamanın ardından ceylanı yakalamayı başarıyor.
Ceylanı parçalamaya başladığında avının hamile olduğunu görüyor.
Ve aslan bu andan itibaren fotoğrafçıyı dahi şaşırtan tepkiler vermeye başlıyor.