Aslan ve komodo ejderinin hamile avları! Biri dehşete düşürdü diğeri şoke etti

Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Gebe geyiği canlı canlı yiyen komodo ejderi dehşete düşürüken, aslanın hamile geyik avının görüntüleri sosyal medyayı salladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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