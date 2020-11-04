A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: Aldın Aldın kampanyaları belli oldu! Bu hafta neler var?

A101 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kampanyalı ürünler belirleyen A101 marketler, teknolojiden züccaciyeye, mobilya ürünlerinden oyuncak çeşitlerine, Ev eşyalarından gıda ürünlerine çeşit çeşit ürünler bu katalogda birleştirildi. Haftanın "Aldın Aldın" kampanyalarının neler olduğu merak ediliyordu. A101 müşterilerinin araştırdığı güncel indirimleri haberimizde derledik. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 5 Kasım 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...