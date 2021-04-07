07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde

Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde

Eskişehir'de, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretilen tekneler, aralarında Hollanda, İtalya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:23
  • 1
  • 13
Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket tarafından 2007'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Porsuk Yenileme Projesi' kapsamında Porsuk Çayı'nda gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondol üretimine başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde

YILLIK 2 MİLYON DOLAR KAZANIYOR
Hollanda, Norveç, İtalya, İspanya ve Fransa'ya 3 metreden 24 metreye kadar çeşitli ölçülerde tekne üretimi yapan şirket, kısa sürede yıllık 2 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

  • 3
  • 13
Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Takittin Erol, ilk olarak turistlere yönelik gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondolların üretimiyle işe başladıklarını söyledi.
  • 4
  • 13
Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde
Yıllık 2 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını belirten iş insanı Takittin Erol, “Denizi olmayan, bozkırın ortasındaki bir şehirde tekne üretimi yapmamız gerçekten herkese ilginç geliyor.
  • 5
  • 13
Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde
Yıllık yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkelerin isteklerine göre, çeşitli model ve ölçülerde üretimler yapıyoruz. Geçen hafta Fransa ile de çalışmaya başladık” dedi.