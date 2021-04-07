Son dakika | Avrupa Eskişehir'de üretilen bu teknelerin peşinde

Eskişehir'de, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretilen tekneler, aralarında Hollanda, İtalya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ediyor.